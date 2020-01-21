Все почалося з суперечки з українським експертом, який заявляв, що Україна має тисячолітню історію

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розповів чергові фейки про те, що Україна нібито ніколи не мала державності і завжди була частиною Російської імперії

Єхидні заяву прозвучали у прямому ефірі його пропагандистської передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

Все почалося з суперечки з українським експертом, який заявляв, що Україна має тисячолітню історію. Саме такі заяви вивели з себе топ-пропагандиста, який влаштував українофобний шабаш в прямому ефірі, заперечуючи, що Україна взагалі існувала.

"Коли вона була незалежною країною? Скільки саме років? Це, що тисячоліття? Де ви взагалі були незалежною країною? У складі кого? Як вона називалася ця країна? Як називалася ця країна, яка була незалежною Україною? Київ - мати міст чиїх? Руських. Тому розслабтесь, адже України не було. Адже Київ не батько українських міст, а мати міст руських", - заявив єхидний Соловйов, забувши, що в ті далекі часи в апріорі і Росії, як держави не існувало.

Також раніше повідомлялося, що скандальний топ-пропагандист Володимир Соловйов намагався захищати СРСР і стверджувати, що співпраці між Москвою і фашистською Німеччиною нібито не було.

Соловйов почал стверджувати, що ніколи не існувало договору про дружбу між Німеччиною і СРСР, а був лише пакт про ненапад.

Користувач мережі під ніком "Вадим" не розгубився і опублікував знімок реального документа, в заголовку якого написано: "Німецько-радянський договір про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною".