Влади в столиці наказали закрити близько 450 шкіл, оскільки рівень забруднення повітря став небезпечним для здоров'я

У Бангкоку (Таїланд), найбільш відвідуваному місті світу, вміст часток ТЧ 2,5 становить 78,3 г/м3. Рівень вище 35 вважається шкідливим, згідно незалежному монітора якості повітря AirVisual.

Частинки PM 2.5 можуть містити пил, сажу і дим, і вони настільки малі, що можуть глибоко проникнути в легені і потрапити в кровотік.

«На учнів дуже сильно впливає забруднення повітря, тому що вони знаходяться на вулиці, навіть в очікуванні автобуса або просто гуляючи», - каже викладач однієї зі шкіл Панпимон Джумсук.

Як багато зростаючі азіатські міста, Бангкок страждає від автомобільного диму, пилу від будівельних майданчиків і промислових викидів, але вважається, що спалювання трави на полях у навколишніх сільських районах сприяє набагато більш високому рівню забруднення в сухі зимові місяці.

Індекс якості повітря Бангкока в середу склав 163, згідно з даними AirVisual. Все, що вище 150, вважається небезпечним.

Школи будуть закриті на один день.

У січні минулого року місто на тиждень закрив школи із-за забруднення.

Відзначимо, через забруднення повітря вже б'ють тривогу в ООН. Земля вступила в шосту еру масового вимирання і через 10 років люди можуть не вижити. Таку шокуючу заяву зробили на офіційному сайті ООН.

Людям необхідно якнайшвидше зменшити забруднення повітря, щоб врятувати дику природу від вимирання. Це необхідно зробити до 2030 року інакше наслідки будуть незворотними.

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