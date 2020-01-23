Одіозний російський депутат Володимир Жириновський не стримався і в черговий раз зробив украинофобі заяви
Як повідомляє Politeka.net, скандальний російський політик Володимир Жириновський на своєму Телеграм-каналі образив Володимира Зеленського, а також несхвально висловився про Україну.
Приводом для образ, з боку скандального політика, став виступ президента України Володимира Зеленського в Давосі. Президент висловив упевненість в тому, що зараз для України досить вдалий момент для того, щоб стати членом Євросоюзу після того, як зі складу цього геополітичного об'єднання вийде Великобританія.
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Також Зеленський в ході виступу висловив думку, що на порозі нової кризи світової економіки потрібне економічне диво, а Україна - "саме те місце, де трапляються дива".
Скандальному Жириновському абсолютно не сподобалася заява Зеленського, він висміяв його, при цьому не забув, в образливій формі висловитися про Україну.
"Зеленський говорить, що Україна може зайняти місце Великобританії в ЄС. Це смішно. Виходить багата, розвинена країна, а замість неї пропонують злиденну, розкрадену і загрузнувшу в громадянській війні країну. Україна - країна лімонія, чудес і беззаконня", - написав єхидний Жириновський на своєму каналі в Телеграм.