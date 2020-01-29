В Російській Федерації висміяли пропагандистські телепердачи та їх ведучих

Як повідомляє Politeka.net, ролик з виступом коміків "Камеді клаб" в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитра Смирнова (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На відео показана сценка, де вигадана група "КІС" співає хвалебні пісні про Кремель і президента РФ Володимира Путіна. При цьому "КІС" розшифровується іменами російський топ-пропагандистів, які є продюсерами групи – "Кисельов, Соловйов і Ірада Зейналова".

При цьому дана група нібито виступає в ефірі радіо "Ехо Москви", де з ними спілкується актор, що зображає головного редактора радіостанції Олексія Венедиктова. По ходу виступу "Венедиктов" вимагає від артистів співати опозиційні пісні, а не хвалити владу.

"У нас ще є пісня про любов – Про Любов Соболь (російський опозиціонер)? – Ні – Йди до біса зі своєю любов'ю!" – йдеться у виступі.

Користувачі мережі висловлювали захват, коли побачили цей номер, їм сподобалося, як гумористи висміяли пропагандистів Кремля.

«У нас еще есть песня про любовь - Про Любовь Соболь? - Нет - Иди к черту со своей любовью!»: Эхо Москвы на Камеди pic.twitter.com/iS9NQUMiMS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 22, 2019

"Орууу !!! Кисельов! Соловйов! і? Ірада Зейналова ))))", "так і є", " Прикольно, а люди в залі всі в темі - палиці, вибори, кисельов, путін і ось це все !", "Ну нарешті до цих упирів дісталася сатира, це страшніше Омону", "Це перший жарт про Путіна на ТБ за багато років, ну як жарт... Черговий підлиз, але вже якийсь прогрес", " Пора валити... коли вже вся ця мерзота звалить з Росії!".