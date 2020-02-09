Актор знявся у більш, ніж 80 фільмах і серіалах

На 78 році життя не стало відомого американського актора Кевіна Конуейа – він найбільш відомий по своїй роботі в знаменитому «Стар Треку»

Його роль у легендарній кіно-епопеї була епізодичною, але фанатам серіалу «Стар Трек» він добре запам'ятався. Конвей знявся в епізоді «Зоряний шлях: Наступне покоління».

Про смерть артиста стало відомо напередодні, 8 лютого. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter.

Відомо, що актор помер ще 5 лютого, але інформація про це просочилася в мережу тільки 8 лютого, про причини смерті поки достеменно не відомо, але в мережі з'явилася інформація про те, що він довго хворів.

Кевін Конвей народився 29 травня 1942 року в Нью-Йорку його дебют в кіно - фільм «Бійня номер п'ять» (1972), заснованому на однойменному романі Курта Воннегута. В цілому, фільмографія артиста налічує більш, ніж 80 фільмів і серіалів. Найпопулярніші – у свій час:

«Спалах», «Свій хлопець», «Безпутна троянда», «Кулак», «Пекельна кухня», «Людина-слон» (телеверсія 1982 року), «Геттисбург», «Швидкий і мертвий», «Тюрма OZ», «Будинок двох сімей», «Закон і порядок», «Подолання», «Хороша дружина».

Нагадаємо, що буквально через день, після смерті Конуейа, померла ще одна актриса, яка знялася в «Стар Треку».

Не стало американської актриси і співачки Дайанн Торн. Вона найбільш відома українському глядачеві по ролі в популярному серед не одного покоління глядачів «Стар Треку».

Торн померла на 84 році життя в одній з клінік Лас-Вегаса, вона довгий час боролася з раком підшлункової залози. Смерть артистки підтвердив її чоловік, також артист Ховард Морер. Примітно, що пара прожила разом 44 роки.

Дайан Торн — народилася 14 жовтня 1943 року в Коннектикуті, провінційна дівчина марила великою славою Голлівуду, мега-популярності вона досягти не змогла, але глядачеві-любителю «специфічного» жанру - еротичні серіали – Торн добре знайома. Дайана Торн дебютувала в тематичному фільмі «Sin in the Suburbs» в 1964 році, де її партнеркою була Одрі Кембелл.

Вона також знімалася в іншого жанру фільмах, зокрема, таких, як «Справжні чоловіки», «Шоу Мерва Гріффіна», «Арія»,«Кривавий шабаш», «Зіткнення», «Будинок чаклуна» і «Піноккіо» та інших.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

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