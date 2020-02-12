Столицю Іраку місто Багдад засипало снігом

Про це повідомляє АР. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Наголошується, що сніг там з'явився вперше за 12 років.

"У вівторок столиця Іраку Багдад прокинувся з виглядом, який не бачив більше десяти років. Місто був накритий снігом", - йдеться в повідомленні.

При цьому, сніг в Іраку є звичайним явищем для гірських північних регіонів країни, але дуже рідкісним для самого Багдада. За останнє століття таке погодне явище спостерігалося в Багдаді лише в 2008 році.

Сніг жителі Багдада помітили вранці, 11 лютого. При цьому температура повітря опустилася до -2 градусів. У мережі з'явилося безліч фото і відео аномального явища.

На них видно, як на машинах, на пальмах, на дорогах лежить невеликий шар снігу.

По дорозі на роботу люди зупиняли свої машини, щоб сфотографуватися або почати імпровізовані снігові бої.

«Снігопад може тривати до середовища, враховуючи дуже холодну погоду», - заявив представник Іракського метеорологічного центру, пояснивши, що холодна хвиля прийшла з Європи.

Зраділи снігу і учасники антиурядових протестів, які розбили намети на площі Тахрір.

«Слава Богу, сьогодні вранці йде сніг. Атмосфера прекрасна ... люди дуже щасливі, тому що це перший раз, коли сніг падає в Іраку», - сказав Аймен Ахмед, один з протестувальників.

Il a neigé à #Bagdad en #Irak ce mardi, ce qui n'était plus arrivé depuis 12 ans. Il a également gelé avec -0.7°C de minimale. pic.twitter.com/WNhxVpQWrp — Keraunos (@KeraunosObs) February 11, 2020

Мешканці Багдада більш пристосовані до спеки, з рекордною температурою в 51 градус. У лютому середньодобова температура в місті становить близько 16 градусів за Цельсієм.

На південь від столиці Іраку сніг також покрив килимом шиїтський священне місто Кербела, який приваблює паломників з усього світу своїми мавзолеями з золотими куполами.

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