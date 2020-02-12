Російський співак Григорій Лепс висловив підтримку агресивній політиці президента РФ Володимира Путіна в Україні

Популярний співак Григорій Лепс висловив свою позицію щодо дій Російської Федерації в Україні. Він зазначив, що не підписав лист діячів культури РФ в підтримку дій Росії в Україні, тільки тому, що йому ніхто не приносив.

Але якби воно опинилося в його руках, то він би його обов'язково підписав. Про це він розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світському життю".

До всього іншого, він зізнався у своїй любові до Путіна, а також заявив, що той робить все правильно.

"Я громадянин своєї країни, я поважаю свого президента і все, що він робить, я вважаю правильним. Я йому довіряю, я його поважаю, я його ціную", - зазначив Лепс.

Крім того, той заявив, що не знає чи підтримує він анексію Криму, але зазначає, що для РФ це принесе лише користь.

"Чи підтримую я те, що відбулося в Криму - питання двояке. І так, і так можна повернути. Але для Росії, напевно, дуже вигідно мати Крим. Але якщо президент нашої країни так вирішив, значить так тому і бути", - резюмував Лепс.

Зазначимо, що співак став частиною чорного списку через незаконний перетин державного кордону України, виправдання російської агресії і підтримку російського окупаційного режиму в Криму.