Российский певец Григорий Лепс высказал поддержку агрессивной политике президента РФ Владимира Путина в Украине

Популярный певец Григорий Лепс выразил свою позицию относительно действий Российской Федерации в Украине. Он отметил, что не подписал письмо деятелей культуры РФ в поддержку действий России в Украине, только потому, что ему его никто не приносил.

Но если бы оно оказалось в его руках, то он бы его обязательно подписал. Об этом он рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Світському життю".

Ко всему прочему, он признался в своей любви к Путину, а также заявил, что тот делает все правильно.

"Я гражданин своей страны, я уважаю своего президента и все, что он делает, я считаю правильным. Я ему доверяю, я его уважаю, я его ценю", - отметил Лепс.

Кроме того, тот заявил, что не знает поддерживает ли он аннексию Крыма, но отмечает, что для РФ это принесет лишь пользу.

"Поддерживаю ли я то, что произошло в Крыму - вопрос двоякий. И так, и так можно повернуть. Но для России, наверное, очень выгодно иметь Крым. Но если президент нашей страны так решил, значит так тому и быть", - резюмировал Лепс.

Отметим, что певец стал частью черного списка из-за незаконного пересечения государственной границы Украины, оправдания российской агрессии и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.