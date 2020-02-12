Российский певец Григорий Лепс высказал поддержку агрессивной политике президента РФ Владимира Путина в Украине
Популярный певец Григорий Лепс выразил свою позицию относительно действий Российской Федерации в Украине. Он отметил, что не подписал письмо деятелей культуры РФ в поддержку действий России в Украине, только потому, что ему его никто не приносил.
Но если бы оно оказалось в его руках, то он бы его обязательно подписал. Об этом он рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Світському життю".
Ко всему прочему, он признался в своей любви к Путину, а также заявил, что тот делает все правильно.
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"Я гражданин своей страны, я уважаю своего президента и все, что он делает, я считаю правильным. Я ему доверяю, я его уважаю, я его ценю", - отметил Лепс.
Кроме того, тот заявил, что не знает поддерживает ли он аннексию Крыма, но отмечает, что для РФ это принесет лишь пользу.
"Поддерживаю ли я то, что произошло в Крыму - вопрос двоякий. И так, и так можно повернуть. Но для России, наверное, очень выгодно иметь Крым. Но если президент нашей страны так решил, значит так тому и быть", - резюмировал Лепс.
Напомним, что Лепс не сдержался и резко высказался о новом ставленнике Путина.
Напомним, Лепс сделал скандальное заявление об оккупации Крыма.
Как сообщала Politeka, Григорий Лепс поплатился за любовь к Путину.