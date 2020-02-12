Російський співак Олександр Розенбаум зробив скандальну заяву про Україну

Відомий російський співак дав інтерв'ю одному з російських видань, поспівчував Україні, але в той же самий час, завив, що Крим завжди належав Росії, тому його "повернення" в РФ справедлива подія.

Крім того, він зазначив, що Україну необхідно федералізувати, але не розривати на частини, а забрати нерозривною.

"Особисто я вважаю, що Україна може бути федералізована. На західній і східній Україні живуть різні люди, але Україна буде сильною тільки у своїй єдності. Потрібно припинити розмови про дотаційні регіони типу "ми вас годуємо, а ви бездельнічаєте". Вистачить сваритися, хто крутіший, хто більше і хто краще! Домовлятися треба і розуміти один одного", - зауважив співак.

Що стосується анексії Криму, то її Розенбаум сприйняв, як норму. Намагаючись виправдати агресію РФ, він чомусь приплив повернення кримський татар на батьківщину в Росію. Крім того, він розкритикував Єльцина, який віддав Крим і Севастополь Україні.

"Якщо ми не будемо говорити про далеку історію, про тюркське коріння Криму, про його татарське коріння, то він, звичайно, російський і вже точно не український. А вже те, що місто Севастополь - місто російської морської слави, не викличе питань навіть у п'яного папуги!", - резюмував скандальний російський бард.

Нагадаємо, що Розенбаум різко висловився про героїв України

Як повідомляла Politeka, врятована Розенбаумом дівчина з Криму зажадала гроші.

Також Politeka писала, що Розенбаума рятували лікарі: пережив кілька годин пекла.