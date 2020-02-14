Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий об'єднатися з Росією, якщо та увійде до складу Білорусі

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

«Єдина держава можлива — якщо Росія вступить до складу Білорусі, якщо білоруський президент стане президентом об'єднаної держави. Якби росіянам ми цю альтернативу запропонували, вони б могли і не відмовитися», — заявив Лукашенко.

Також Лукашенко припустив, що у російського лідера Володимира Путіна немає бажання затриматися при владі за рахунок анексії сусідньої держави.

«А якщо і була, то ми два роки тому домовилися: ніякого входження Білорусі до Росії бути не може», — заявив він.

Зазначимо, що РФ намагається економічно примусити Білорусь до поглиблення партнерства. Зокрема, росіяни відмовляються надавати сусідній країні пільгові умови на покупку нафти, що викликає роздратування Лукашенка. У цьому світі він навіть робить натяки на зближення з заходом і провів зустріч з американським держсекретарем Майком Помпео і, за інформацією джерел, заручився підтримкою США на випадок агресії або посилення тиску з боку РФ.

Лукашенко звинуватив офіційний Кремль у тому, що РФ підкидає проблеми для білоруської економіки. За його словами, потрібно серйозно попрацювати, щоб Білорусь змогла вирішити всі проблеми, адже Росія зробила "подарунок" для економіки.

Лукашенко також додав, що республіці Білорусь, як експортної країні, потрібно налагоджувати відносини з найрозвиненішими країнами світу. Крім Росії, до них належать Китай, Євросоюз, а ще США.

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