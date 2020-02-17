Володимир Путін спробує взяти реванш за розвал СРСР і в 2020 році розв'яже нову війну

Про це в інтерв'ю Еху Москви розповів російський політолог Валерій Соловей.

За його словами, росіяни можуть прокинутися в іншій країні за умови, якщо важливі рішення все таки будуть затверджені.

«Розгорнеться невидима світу, за щастям (це дуже добре, що невидима) запекла боротьба за прийняття певних рішень. Якщо ці рішення будуть прийняті, на все про все піде 2−3 тижні, то тоді ми опинимося з вами зовсім іншій країні і, можливо навіть, у іншому світі», — підкреслив політолог в ефірі радіостанції.

Але з ким саме Російська Федерація буде воювати, Валерій Соловей не сказав.

«З ким Росія захоче, з тим вона і почне воювати, ви ж розумієте. Ми ж хочемо світ, бажано весь», — зазначив він і додав: «Ми не знаємо, що нас чекає. За щастя, більшість наших співвітчизників не уявляє, що нас може очікувати».

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін готує потужний удар по Європі. За словами політолога Валерія Солов'я, для реалізації своїх планів Кремль може наповнити Європу мільйонами нових біженців.

Він додав, що в Москві вже давно вирішили нібито канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон готові здатися і піти на будь-які умови президента РФ Володимира Путіна, а більше в Європі нікому чинити опір Росії.

Політолог висловив упевненість, що крім зняття санкцій Росія бажає визнання свого впливу над Україною, Молдовою, Білоруссю та Грузією, а найнебезпечніше, що вони впевнені, що можуть домогтися цього в 2020 році.

"Вважають, що в цьому році можна цього домогтися, психологічно Меркель і Макрон вже готові. Якщо ж чинитимуть опір, Москва може задіяти важелі тиску", - впевнено заявив Валерій Соловей.

Нагадаємо, у Росії видали фінальну мету Путіна в Україні.

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