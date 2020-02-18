Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов погрозливо заявив, що території "Л/ДНР" повинні бути збільшені

Соловйов пригрозив роздвинути кордони "Л/ДНР" від Києва до Придністров'я, а також божевільний зрадів, що така повномасштабна російська окупація призведе до Третьої світової війни.

Неадекватні фантазії один з клоунів Путіна озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

"За логікою вже треба, щоб Донбас був, включаючи Київ і до Придністров'я. Тому що якщо вже брати, тоді треба всіх російських людей повертати на батьківщину. А це світова війна", – висловився Соловйов, який часто озвучує українофобні ідеї.

Нагадаємо, що нещодавно топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив Україні повномасштабним вторгненням Росії.

Крім того, він додав, що в Україні може повторитися грузинський і сирійський сценарії. Масову збройну агресію один з клоунів Путіна запропонував замаскувати під "миротворчу" операцію.

Також раніше повідомлялося, що скандальний топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов жорстко пройшовся по Україні.

Зокрема пропагандист розкритикував українців за відмову від усієї "радянської спадщини", а також причепився до економічної ситуації в Україні, ігноруючи той факт, що в РФ економіка в жалюгідному стані.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео.

Як повідомляла Politeka, путінський пропагандист несподівано накинувся на бойовиків "ДНР".

Також Politeka писала, пропагандист Соловйов викреслив Україну з історії, шалена заява потрапила на камеру.