Андрій Колесников, якого називають "придворним" літописцем глави РФ, розповів про те, як одного разу Володимир Путін, ледь не загинув в тазику з кефіром

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів у інтерв'ю блогеру Андрію Дудю (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Крім того, той відзначив, що його стаття на цю тему викликала справжній шухер в Кремлі, йому по буквах пояснили, що так писати про главу РФ не можна.

Він згадав, що все відбулося в Казані, де Путіну запропонували взяти участь у татарській забаві і виловити зубами з тазика з кефіром монетку.

"Там стався момент, коли Володимир Володимирович пірнув у тазик з кефіром – це така національна татарська забава – звідки йому треба було зубами дістати монету", – почав кремлівський пропагандист.

Пропагандист підкреслив, що Путін настільки захопився цією забавою, що навіть пішов на принцип і вирішив не виринати, поки дійсно не дістане ту монету.

"Він пірнув туди на моїх очах, і його дуже довго не було. У зв'язку з цим з'явилися побоювання…" – зізнався Колесніков, додавши, що він так і написав в статті, мовляв, президент пішов на принцип, а це ледь не призвело до непоправних наслідків.

"Остання фраза в замітці була: "А міг би і потонути". На наступний день подзвонив один "добродій" з Кремля і з погано прихованим задоволенням повідомив, що двоє інших "доброзичливців" вже з ранку зайшли до Путіна. Дали зрозуміти, що так не можна писати про президента", – резюмував журналіст.

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