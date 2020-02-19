Російський політолог, радіоведучий і публіцист Михайло Хазін запропонував поділити Україну
Екс-чиновник адміністрації Путіна під час одного зі своїх виступів запропонував провести пропаганду серед українського населення, а кілька мільйонів тих, на кого вона не подіє, "ліквідувати або вигнати".
Крім того, нещодавно він запропонував розділити Україну на частини одну забере - РФ, а другу - Польща.
""Новоросія", тобто вся територія від Харкова до Одеської області. Це може бути Запорізька, Дніпропетровська, загалом, все. "Новоросія" повинна увійти в Росію областями з повною денацифікацією, деукраїнізацією", - заявив прихильник Путіна.
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Крім того, на цій території, на його думку, потрібно заборонити все українське – шрифт, тексти, передачі, освіту.
А ось "західників", як висловився Хазін, потрібно віддати полякам, а мова йде про "4 або 5 західних областях".
"Тобто всю бандерівщину потрібно вигнати туди і віддати полякам. Справа в тому, що за розділом світу Польща теж йде до нас. Нам потрібно забезпечити лояльність Польщі і зайняти їх чимось", - зауважив скандальний радіоведучий.
А з Київської і Чернігівської області він запропонував зробити аграрний сектор.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій.
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