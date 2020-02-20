У гостях топ-пропагандистки Ольги Скабєєвой заявили, що боротися з українцями потрібно тільки з автоматом в руках

Скандально відомий депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов вибухнув нахабними погрозами до українців.

Злочинними закликами одіозний українофоб вибухнув в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1", яку ведуть затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Все почалося з того, що депутат РФ влаштував суперечку з українським журналістом Андрієм Метлевим після виступу депутата Одеської міськради Богдана Гіганова, який обурювався через знесення останнього барельєфа Жукову в Одесі.

Журналіст запідозрив одеського депутата в підіграванні путінським пропагандистам.

"Цей чоловік, "фанат маршала Перемоги", стоїть на тлі фотографії Нью-Йорка. Реально людина живе мрією про що? Про війну, чи що, Велику Вітчизняну? Живе мрією про Нью-Йорк", – зазначив українець.

Після цих слів, Журавльов вибухнув гучними криками, буквально налетівши на опонента:

"Що в твоїй голові?! Що ти несеш?! Маячня якась!".

Українець відреагував спокійно, нагадавши, що Росія постійно розганяє будь-яку скандальну інформацію про Україну, щоб полякати росіян. Він також зауважив, що РФ постійно розганяє в інформаційному просторі тему про нібито відсутність в Україні поваги до Другої світової війни.

Але російський депутат вибухнув ще більшим гнівом і фейками, перейшовши на погрози на адресу українських патріотів:

"Так якщо ви там спалюєте людей в Одесі, з автоматами там треба виходити проти вас, покидьків!".

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

Як повідомляла Politeka, український мультфільм налякав до чортиків Скабєєву.

Також Politeka писала, пропагандист Соловйов викреслив Україну з історії, шалена заява потрапила на камеру.