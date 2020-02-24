Отар Кушанашвілі прокоментував війну на території України

Грузинський і російський музичний журналіст і телеведучий Отар Кушанашвілі робив досить суперечливі заяви, він часто озвучував прокремлівські і антиукраїнські ідеї. Зокрема, журналіст говорив, що у війні України і Росії він "за Російську Федерацію, в якій живе і яку любить".

Але в той же самий час, заявляв, що почав війну в Кремлі якийсь "ублюдок і він її повинен закінчити".

"Війна (атака) почалася в Кремлі, там вона і повинна закінчитися. Я більш ніж впевнений, що війна почалася, як і в серпні 2008 року, з телефонного дзвінка якогось виродка з Кремля. Я навіть підозрюю, як цього ублюдка звуть", - розповідав телеведучий в одному з інтерв'ю.

Крім того, Кушанашвілі заявляв, що Путін втомився від війни з Україною, а також, що він готовий стояти перед президентом РФ на колінах, щоб благати припинити війну на території Донбасу.

"Коли Путін зустрічався з молоддю, мені здалося, що він стомлений і шукає момент, щоб припинити війну в Україні… Якщо б я мав хоч якийсь вплив, я б на колінах благав Путіна: "Припини цю поеб…ту! Подумай, ким увійдеш в історію?", - говорив чоловік.

Кушанашвілі очікує нешвидке примирення між українським і російським народами.

"Коли б війна не закінчилася, люди будуть розгрібати це д * рьмо тисячоліттями. Ненависть, посіяна між людьми колишнім КДБ-шником (Володимир Путін прим.ред), не дасть людям можливість жати один одному руки. Те, що почали в Кремлі, буде тривати нескінченно, тому що люди так влаштовані - поки не доведуть, хто сильніший ", - додав шоумен.

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