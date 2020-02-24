Відомий український танцюрист і артист балету Сергій Полунін зробив дивну заяву про президента РФ Володимира Путіна та Росію

За останні роки він неодноразово викликав гнів співгромадян через висловлювання про кохання до президента РФ Володимира Путіна, портрет якого він навіть набив на своїх грудях.

Наприклад, у лютому 2019 року Полунін вибухнув черговим постом про те, що "диявольські організації виливають багато брехні" на Путіна. А також закликав країни молитися за таку людину, як Путін.

"Моліться до господа про прощення і допомогу. Дуже багато брехні на Володимира Путіна виливають диявольські організації, масони, ілюмінати і так далі", - заявляв скандальний артист балету.

Він також додав нібито організаціями проти Путіна вражені Англія, Франція, Німеччина, Америка і багато інших країн. І тільки Італія може їх зруйнувати.

"Італія, ти будеш дуже важливою країною для руйнування цих диявольських організацій. У вас сильна мафія, яка може протистояти їм. Мафія повинна стати сильніше, ніж коли-небудь. Об'єднатися, щоб зруйнувати їх. Ілюмінати в Радянському Союзі зробили все, щоб руйнувати церкви, але люди виявилися сильнішими. У Сербії багато ангельських душ і ви нам дуже потрібні в бою", - оголосив танцюрист.

Також раніше повідомлялося, що скандально відомий артист балету і затятий любитель російського президента Володимира Путіна Сергій Полунін опублікував в мережі незвичайне фото.

В кадрі на своїй сторінці в Instagram російський танцівник українського походження позує в компанії трьох вовків.

При цьому Полунін в одній нижній білизні, а на голому торсі і руках видно татуювання, найзнаменитіша і неоднозначна з яких – особа російського президента Володимира Путіна.