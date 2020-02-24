Співак Олександр Маршал запропонував всім тим, хто незадоволений президентом РФ Володимиром Путіним, виїхати з Росії

Як повідомляє Politeka.net про це він заявив в інтерв'ю видеоблогеру Юрію Дудю (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Відповідаючи на питання, чи є він прихильником Путіна, музикант переадресував це в сторону журналіста, щоб не довелося відповідати на незручне запитання.

"Я не розумію, а хто його не прихильник? Ви — ні? Ну а навіщо тоді ви живете тут? Їдьте в іншу країну, живіть там", - заявив російський співак Олександр Маршал.

Юрій Дудь здивувався, почувши сказане. Тому спробував зрозуміти, що мав на увазі Маршал. У відповідь на уточнююче питання, чи вважає артист, що в країні мають жити лише ті люди, які погоджуються з владою люди, Маршал відповів:

"Ні, чому. Якщо вам щось не подобається, вийдіть на вулицю, вимагайте, скажіть: "Дайте нам".

Його висловлювання не зміг проігнорувати російський блогер Олександр Сотник, якого обурили такі слова артиста.

"Чуєш, ти, співун рокообразний, що ти робиш на сцені з гітарою вражого західного виробництва? Щоб наступного разу вийшов з балалайкою, тріскачкою і ложками, і скріпи шматок, щоб стирчав переконливіше, аніж павине пір'я. І щоб вив у мікрофон "Ломо". І щоб записувався на магнітофон "Юпітер". І кліпи знімав на плівку "Свема". Дебіл, бл*ть", - зазначив Сотник, не приховуючи свого гніву.

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