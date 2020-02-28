Конфлікт на Близькому Сході, в якому беруть участь Сирія, Росія і Туреччина, виходить з-під контролю

Про це інформує агентство Anadolu ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, урядові війська Башара аль-Асада нанесли потужний авіаудар по сирійській провінції Ідліб, де дислокуються турецькі військові.

В результаті атаки, за останніми даними, загинули 33 військовослужбовців, ще десятки отримали поранення і були госпіталізовані.

На тлі катастрофічних втрат президент Реджеп Ердоган провів термінове засідання з питань національної безпеки.

В Туреччині було введено воєнний стан, і на цьому фоні влада заблокувала доступ гражаднам до таких соціальних мереж, як Instagram і Twitter.

Крім цього, в рамках засідання влада Туреччини прийняли рішення завдати удари по позиціях урядових військ Сирії, яку підтримує РФ.

Щоб отримати підтримку цивілізованого Заходу, Реджеп Ердоган вирішив відкрити кордони і запустити сирійських біженців на території Європейського Союзу.

"Ми вирішили фактично негайно не зупиняти сирійських біженців на шляху в Європу сушею чи морем. Всі біженці, включаючи сирійців, тепер можуть перейти до Європейського союзу", - цитує Reuters одного з топ-чиновників Туреччини.

Офіційна Анкара також запевняє, що режим Асада відповість за загибель сирійців і турків на території Республіки.

Video tweeted out by a pro-rebel Telegram channel reportedly shows Turkish vehicles damaged by what they claim was an airstrike in Idlib. It is unclear if this is related to the deaths of Turkish soldiers this evening. pic.twitter.com/51fCAU9cAr — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 27, 2020

"На засіданні було підкреслено, що режим Асада несе відповідальність за загибель сотень тисяч сирійців, і було вирішено помститися незаконному режиму, який повернув свою зброю проти наших солдатів... Кров наших героїв пролита не даремно. Ми продовжимо дії в Сирії, поки не зламаємо руки, простягнуті до нашого прапору... Ми закликаємо міжнародне співтовариство, особливо учасників переговорного процесу в Астані, виконати свої зобов'язання та зупинити злочини режиму проти людяності", – впевнено заявив офіційний представник Анкари Фахреттин Алтун.

Ситуацію на Близькому Сході також прокоментував політолог Юрій Романенко, який запевняє, що в регіоні запахло "великою війною".

"В Сирії Туреччина зазнала таких втрат, що Ердогану для збереження обличчя потрібні екстраординарні заходи. На Близькому Сході запахло великою війною", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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