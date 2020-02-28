Конфлікт на Близькому Сході, в якому беруть участь Сирія, Росія і Туреччина, виходить з-під контролю
Про це інформує агентство Anadolu (
Зокрема, урядові війська Башара аль-Асада нанесли потужний авіаудар по сирійській провінції Ідліб, де дислокуються турецькі військові.
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В результаті атаки, за останніми даними, загинули 33 військовослужбовців, ще десятки отримали поранення і були госпіталізовані.
На тлі катастрофічних втрат президент Реджеп Ердоган провів термінове засідання з питань національної безпеки.
В Туреччині було введено воєнний стан, і на цьому фоні влада заблокувала доступ гражаднам до таких соціальних мереж, як Instagram і Twitter.
Крім цього, в рамках засідання влада Туреччини прийняли рішення завдати удари по позиціях урядових військ Сирії, яку підтримує РФ.
Щоб отримати підтримку цивілізованого Заходу, Реджеп Ердоган вирішив відкрити кордони і запустити сирійських біженців на території Європейського Союзу.
"Ми вирішили фактично негайно не зупиняти сирійських біженців на шляху в Європу сушею чи морем. Всі біженці, включаючи сирійців, тепер можуть перейти до Європейського союзу", - цитує Reuters одного з топ-чиновників Туреччини.
Офіційна Анкара також запевняє, що режим Асада відповість за загибель сирійців і турків на території Республіки.
"На засіданні було підкреслено, що режим Асада несе відповідальність за загибель сотень тисяч сирійців, і було вирішено помститися незаконному режиму, який повернув свою зброю проти наших солдатів... Кров наших героїв пролита не даремно. Ми продовжимо дії в Сирії, поки не зламаємо руки, простягнуті до нашого прапору... Ми закликаємо міжнародне співтовариство, особливо учасників переговорного процесу в Астані, виконати свої зобов'язання та зупинити злочини режиму проти людяності", – впевнено заявив офіційний представник Анкари Фахреттин Алтун.
Ситуацію на Близькому Сході також прокоментував політолог Юрій Романенко, який запевняє, що в регіоні запахло "великою війною".
"В Сирії Туреччина зазнала таких втрат, що Ердогану для збереження обличчя потрібні екстраординарні заходи. На Близькому Сході запахло великою війною", - написав він у своєму Telegram-каналі.
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