Чоловік топ-пропагандистки Кремля Маргарити Симонян, режисер Тигран Кеосаян заявив, що Росія може розбомбити Україну з усієї наявної зброї

Такі зухвалі погрози він озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Цю програму ведуть затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Також він додав, що це відбудеться, якщо від України буде виходити хоч найменша загроза безпеці країни-агресора.

Він заявив, що РФ повинна розбиратися з будь-якими "хамами", які загрожують безпеці Росії. Тому найкращим, на його думку варіантом, буде нищівний удар.

"Ми повинні бути жорсткіше з хамами. Яка мінімальна загроза безпеки Російської Федерації повинна спричинити за собою неминучий точковий нищівний удар з використанням всього арсеналу озброєнь, які ми маємо. Не по населених пунктах, а саме по тим точкам, які представляють для нас загрозу", - заявив він, його тут же підтримала скандальна пропагандистка Скабєєва.

Вона в'їдливо додала, що Росія залишає за собою право приймати рішення, що саме вона вважає нищівним ударом.

Кеосаян в свою чергу також вибухнув погрозами, що Російська Федерація повинна відразу ж накривати залпом або ще чимось Україну, якщо ЗСУ розмістить будь-ракетні системи або військові, які можуть представляти загрозу для безпеки РФ.

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