Єгипетські піраміди почали руйнуватися з-за шкідливих викидів від населених пунктів і промислових об'єктів, які оточують Каїр

Про це повідомив член Міжнародної асоціації єгиптологів Роман Орєхов, пише «Лента».

Вчений говорить, що якщо так піде і далі, що з часом піраміди просто зникнуть.

"Спочатку піраміди були облицьовані гранітними або вапняковими плитами, більшість з яких в арабське Середньовіччя розтягли для будівництва Каїра. З того часу піраміди виявилися абсолютно беззахисними перед ерозією, до якої тепер додалися шкідливі викиди від розташованої неподалік обширною і стрімко розростається Каїрській агломерації", – стверджує вчений.

Він зазначив, що нещодавно піраміду Хуфу частково обробили спеціальними хімічними складами, які оберігають вапняк від розсипання. Тому її стан набагато краще, ніж сусідній піраміди Хафра, яку ще нічим не обробляли, і тому з неї регулярно зриваються вниз каміння.

"Я своїми очима спостерігав, як деякі її кам'яні блоки поступово руйнуються. Піраміди Хафра потрібно терміново рятувати. Однак це дуже трудомістка і дорога процедура. На жаль, у влади нинішнього Єгипту з його безліччю соціально-економічних, політичних і релігійних проблем немає на це грошей", – резюмує експерт.

Орєхов підкреслює, що в справі порятунку архітектурної пам'ятки країні має допомогти світове співтовариство, тому що Великі піраміди і Великий сфінкс – це загальне надбання нашої цивілізації. Якщо зараз ніхто не підтримає Єгипет у цій благородній справі, то з часом піраміди просто загинуть, упевнений учений.

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