Після референдуму, щодо змін до Конституції в РФ почнуться репресії, як було за часів Сталіна

Таку думку в блозі на "Обозреватель" висловив російський опозиціонер Андрій Сидельников.

За його словами, можна вже з упевненістю говорити про масові посадки після 22 квітня. Крім того, політик порівняв нинішню ситуацію в РФ зі сталінським режимом.



"Нагадує це сталінські часи? Так, в такій кількості Путін не вбиває громадян. Поки що. Але 1937 рік вже наступає на п'яти. Репресії не просто на порозі – вони вже стукають у двері. Це можна побачити і по "Справі Мережі", і в інших справах, які педалює влада", – зазначив він.

Також він підкреслив, що росіяни проявляють своє невдоволення тільки на кухні, як це було при СРСР.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Путін зможе правити вічно в РФ після схвалення поправки про обнулення президентських термінів.

Він особисто підтримав запропоновану поправку, при цьому зазначивши, що остаточне рішення має залишатися за Конституційним судом.

Після його слів Держдума підтримала поправку про зняття обмежень по кількості президентських термінів. Це дозволить Путіну балотуватися на президентські вибори в 2024-му році.

Нагадаємо, Путін достроково піде у відставку: стали відомі важливі деталі.

Як повідомляла Politeka, Путін однією фразою видав свій діагноз, росіяни в сльозах.

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