В одному з будинків в російському Магнітогорську прогримів потужний вибух, вогнем охоплені відразу кілька поверхів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, у п'ятиповерховому будинку, що розташований на вулиці Доменників в Орджоникіздевському районі прогримів вибух, після чого кілька поверхів охопила пожежа.

«Попередня причина події — газ. На місці працюють рятувальні служби», - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що в результаті НП загинули дві людини.

«Епіцентр знаходився в квартирі №74, де в той момент залишалася літня жінка і дитина півтора років. Дитину, за попередніми даними, вдалося врятувати, про долю жінки поки нічого невідомо», - підкреслюється в тексті повідомлення.

До цього ми писали, що вибух прогримів на території залізничної військової частини в Підмосков'ї в середу.

В результаті постраждали чотири солдати, один з них у важкому стані (у нього множинні осколкові поранення й відірвана кисть).

Причиною НП в селищі Лохвиця став вибух газового балона. Зараз на місці події працюють спеціальні служби.

За інформацією журналістів солдати в гаражі різали метал газовою сваркою. Саме в той момент у приміщенні прогримів вибух.

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