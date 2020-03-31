Влада закликала жінок не набридати чоловікам під час карантина

Міністерство у справах жінок Малайзії дало рекомендації про запобігання вірусу, який всім відомий. Влада закликала громадянок вдома красиво одягатися, фарбуватися і не "бурчати" на чоловіків. Про це пише КП.юа.

"Намагайтеся не бурчати на свого чоловіка. Намагайтеся підходити до всього з гумором і використовувати інтонацію в голосі, схожу на аніме-персонажа Doraemon - кішку, популярну в Азії", - написано в закликах.

У соціальних мережах жорстко розкритикували такі постери міністерства. Багато обурилися домашнім насильством і звернули на це увагу під публікаціями.

Малазійські групи по захисту прав жінок попередили, що під час карантину можливо насильство в сім'ї. У Франції вже звернули на цю проблему увагу і жертв насильників поселяють тимчасово в готелі.

як ми Раніше повідомляли, у Києві планують послабити карантин і дозволити працювати перукарнями та масажних салонах.

КМДА вирішила послабити карантинні заходи в столиці. При цьому працівники салонів і перукарень повинні бути в масках і регулярно дезінфікувати приміщення, а на 10 квадратних метрів дозволено не більше однієї людини.

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