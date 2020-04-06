В Росії почали влаштовувати погроми в продуктових магазинах

Зокрема, у мережі з'явились відео інциденту в місті Ульяновськ, де покупці супермаркету мережі продуктових магазинів «Пятерочка» влаштували погром. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Інцидент, що стався після того, як російські власті оголосили про продовження карантинних заходів до 30 квітня. Для багатьох росіян це означає продовження неоплачуваних відпусток.

Як повідомляють мечтные ЗМІ, спершу чоловіки просто складали продукти в кошика, а після, з криками «Ця влада дістала!», почали скидати їх з полиць.

Те, у що перетворили магазин, визлядіт як після землетрусу.

В регіональному Управлінні МВС підтвердили факт погрому, заявивши, то встановлюють особи всіх причетних до інциденту. Про подію в поліцію повідомили адміністратори магазину. Вони розповіли, що близько 16 години в торгову точку зайшли кілька людей, стали скидати з полиць продукти, після чого втекли.

На тлі коронавирусной інфекції, падіння цін на нафту і газ, а також санкцій, введених проти Російської Федерації з-за війни в Україні, доходи більшості росіян різко скоротилися. При середній заробітній платі в 287 – 326 доларів США, і без «вимушених канікул», коштів громадянам не вистачало. Щоб забезпечити свої сім'ї, багато з них стали брати кредити.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін продовжив "неробочий режим" до кінця квітня, ніж серйозно разозли росіян.

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