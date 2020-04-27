У Росії зростає кількість хворих вірусом з Китаю, а лікарі кричать про погане забезпечення

Тим часом влада не знає, кому із західних країн, охоплених епідемією, запропонувати свою допомогу, передає Politeka.net.

Проте населенню Росії це подається під зовсім іншим кутом. Під яким саме, продемонстрував у своєму Twitter блогер Մιtαuskαs на прикладі глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку вниз.

На записі глава зовнішньополітичного відомства вибухнув маячнею про те, що Європа спить і бачить допомогу від Росії.

«Ми знаємо з цілого ряду джерел про цілий ряд країн Євросоюзу і НАТО в тому числі, які були б не проти піти шляхом італійського досвіду і звернутися до нас за певними видами допомоги, по яких у нас дійсно є хороші порівняльні переваги. Їм просто не дозволяють цього робити старші товариші».

Які саме товариші, Лавров не уточнює. Однак тут же наводить за приклад якийсь «великий футбольний клуб Європи, один із грандів європейського та світового футболу», який нібито попросив в одного з російських фондів допомогу, навіть за гроші, а коли було отримано добро, керівництво клубу відкликало прохання.

Не знаю какую гадость подсыпают лошади в овес, но она уверена, что страны ЕС, где бизнес и граждане получают от государства финансовую поддержку, "хотят обратиться к РФ за помощью"

О том, что за помощью к РФ не прочь обратиться россияне, не получившие ни копейки, лошади неведомо pic.twitter.com/hUoOfuI9IN — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) April 26, 2020

«Надіслали ще один лист в цю неурядову структуру, де написали: «Просимо вибачення, але з найнезрозумілішого роду причин така угода не виходить. Нам не дозволили це зробити», – розповів глава МЗС.

«Не знаю, яку гидоту підсипають коню в овес, але він упевнений, що країни ЄС, де бізнес і громадяни отримують від держави фінансову підтримку, "хочуть звернутися до РФ за допомогою". Про те, що за допомогою до РФ не проти звернутися росіяни, які не отримали ні копійки, коню невідомо», – підписав відео блогер.

Запис не залишив байдужими користувачів мережі.

«Якийсь... Із-за якогось... По-моєму... Угода... Дуже чітко викладена думка. Для зв'язки добре підійдуть "дон" або "*ля"», «Ви що, там, на Заході, не можете перекрити канали поставок коксу Сєрьоже Лаврову з Маруською Захаровою з Венесуели? Шо тягнете гуму? Х**чьте санкціями цих коксонюхів по-повній», «Навіть якщо у нас буде масовий голод, вони будуть допомагати іншим країнам. Кат Сталін робив так само», «Суцільні батьки нації», «Манія величі, що перейшла в маразм. Корм був явно з нафталіном», «Це така історична забава – допомагати людоїдам в Африці і самим ходити з голою дупою», «Мабуть, нашим теж старший брат не дозволяє допомагати», – іронізують під публікацією.

Раніше Росія вирішила допомогти Італії, відправивши туди гумконвой і військових лікарів. Потім виявилося, що 80% цієї допомоги були марними.

Нагадаємо, РФ зібралася допомогти «братам» у Києві, українці збентежені.

Як повідомляла Politeka, у Києві готують «теплу» зустріч гумконвою з РФ.

Також Politeka писала, що Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.