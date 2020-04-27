На дні Чорного моря знайдено затоплений в 1941 році теплохід "Вірменія", на борту якого загинули тисячі людей

Про це йдеться на офіційному порталі Російського географічного товариства.

Крах радянського теплохода було однією з найбільш масштабних трагедій на море в історії. Точна цифра його пасажирів не відома. Але, за різними підрахунками, на борту перебувало від шести до десяти тисяч біженців і поранених. Тобто, катастрофа забрала приблизно в п'ять разів більше життів, ніж трагедія з "Титаніком". При зіткненні трансатлантичного лайнера з айсбергом в 1912 році загинуло півтори тисячі чоловік.

Офіційно в радянський час вважалося, що при катастрофі "Вірменії" загинули близько 5 тисяч осіб, в початку XXI століття оцінки збільшено до 7—10 тисяч осіб. Врятувати вдалося лише вісьмох, за іншими даними — 82 людини.

Судно знайшли за 15 морських миль від Ялти на глибині більше 1,5 кілометрів.

Знайти «Вірменію» намагалися багато років. Тільки за останні двадцять років дослідники вивчили більше 300 квадратних кілометрів морського дна. В одній з операцій навіть брав участь знаменитий американський океанолог Роберт Баллард, який у 1985 році знайшов уламки затонулого «Титаніка», а в 1989 році — те, що залишилося від німецького лінкора «Бісмарк».

Як розповіли дослідники, теплохід «Україна» стоїть на рівному кілі курсом 220 єдиним фрагментом. Корпус судна покритий шаром мулу, але не має очевидних пробоїн, що виключає ймовірність загибелі корабля від потрапляння торпед, про що раніше йшлося в офіційній версії.

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