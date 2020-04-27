Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який яро виступає проти карантину незважаючи на епідемія в країні, відзначився новим перлом з цього приводу

Голова РБ запевняє, що зараз необхідності в карантин немає. Це при тому, що станом на 27 квітня в Білорусі зафіксували 10 463 випадків зараження вірусом. Померли 72 людини.

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«Треба ввести карантин – введемо карантин, треба комендантську годину — введемо комендантську годину. Що за проблема ввести комендантську годину. Але треба це нашим людям? Нам зараз це не треба. Зараз немає у нас такої необхідності… Нас зараз багато підштовхують, давай Лукашенко, такий-сякий, вводь карантин… Люди добрі, та мене білоруси на вила піднімуть…», — заявив президент Білорусі.

За словами Лукашенка, він прийняв рішення не зупиняти економіку, так як в такому випадку, Білорусь могла потрапити в сильну залежність або ж «фактичне підпорядкування багатим і сильним державам».

Глава Республіки визнав, що вірус поширюється по країні, проте порекомендував громадянам дотримуватись заходів обережності, стежити за здоров'ям і вчасно звертатися до лікарів, які знають, що робити.

Нагадаємо, ситуація в Білорусі на межі, Лукашенко готовий карати за маски і антисептики.

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