Небезпечний китайський вірус дістався і до російських топ-політиків

Як передає Politeka.net, про це в своїх Telegram-каналах повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що у глави російського уряду Михайла Мішустіна діагностовано зараження уханьським вірусом.

Як стверджують високопоставлені джерела в Кабінеті міністрів вже підшукали заміну зараженому Михайлу Мишустину.

"У прем'єр-міністра Михайла Мішустіна діагностований вірус, виконуючим обов'язки прем'єр-міністра призначений перший віце-прем'єр Білоусов", - інформує Telegram-канал "Ну раніше за всіх".

Варто відзначити, що цю інформацію вже підтвердили у президента Володимира Путіна.

"Прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що у Мішустіна діагностований вірус. Температура 39", - повідомляє канал "Хороший".

Додамо, що ситуацію вже відреагував і сам глава Кремля Володимир Путін.

"Я хочу побажати вам одужання, поправляйтеся", - звернувся Путін до зараженому Мішустіну.

Раніше ми розповідали про конфуз, який стався з Михайлом Мішустіним під час онлайн-наради.

Зокрема, в соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як прем'єр Росії Михайло Мішустін під час наради засинає під час промови Володимира Путіна.

"Мішустін засинає, поки слухає Путіна. Його напевно Медведєв заразив", - сказано в підписі до курйозного відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і задалися питанням, чому Мішустін не ридає під час виступу Путіна, оскільки "його не можна не слухати без сліз". Деякі заговорили про "прокляття", яке переслідує російських прем'єрів.

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