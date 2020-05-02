Вже у травні ряд європейський країн планує послабити карантин, який був введений через епідемію вірусу з Китаю

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі BBC.

Польша

Влада 4 травня відкриє готелі та торгові центри. А вже 6 травня будуть відкриті дитячі садки та інші дошкільні заклади. Рішення про це буде приймати керівники кожного окремого закладу, але вони повинні працювати за умови дотримання протиепідемічних заходів. Школи планується відкрити до 24 травня.

Більш того, прем'єр країни Матеуш Маровецкий підтвердив наміри уряду провести президентські вибори 10 травня. В іншому випадку, їх перенесуть на кілька тижнів.

Інші обмеження будуть зніматися поступово, кожні два тижні.

Німеччина

Тут послаблювати карантин почали ще 20 квітня, відкривши невеликі магазини і частково відновивши роботу автомобільних виробників. Вже 4 травня планується відкрити школи (частково), а 6 травня відбудеться обговорення про максимальне ослаблення карантину. Мова йде про відкриття ресторанів, кінотеатрів і торгових центрів.

Незважаючи на це, до 31 серпня збережеться заборона на масові заходи. У зв'язку з цим легендарний Октоберфест скасували вперше за 70 років.

Франція

Влада вирішила послаблювати карантин 11 травня, відкривши магазини і ринки. Крім того, дозволяється робота дитячих садків і початкових класів, але лише на добровільних засадах. 18 травня будуть відкриті середні школи, а в кінці травня планується запустити і старші класи.

Ресторани, кафе та інші заклади планується ще потримати на карантині. Тим не менш, уряд готовий їх відкрити, якщо епідеміологічна ситуація покращиться.

Італія

Незважаючи на те, що Італія довгий час була першою в Європі за кількістю смертей від вірусу з Китаю, 4 травня тут заплановані ослаблення карантину. Роботу книжкових магазинів, канцелярії та магазинів з дитячим одягом дозволили ще в квітні, а вже в цьому місяці повинні початися суттєві ослаблення.

Йдеться про виробництво, фабрики, сфері будівництва. Також відкриють парки. Незважаючи на це, магазини будуть закриті до 18 травня. Власники ресторанів і салонів краси зможуть повернутися на роботу не раніше червня.

Дітей в школи влада планує повернути лише у вересні.

Іспанія

Прем'єр-міністр Педро Санчез стверджує, що 2 травня почалася «нова нормальність»: людям дозволили виходити на прогулянки і займатися спортом на вулицях.

У період з 4 по 11 травня планується відкрити перукарні, ресторани і інший бізнес. В останній день будуть відкриті готелі та релігійні установи, але для них будуть діяти обмеження – вони повинні бути заповнені на дві третіх. Теж саме відноситься і до роботи кінотеатрів.

А ось пляжі в Іспанії відкриють не раніше кінця червня – початку липня.

Нагадаємо, коли відбудеться ослаблення карантину: у Кабміні зробили термінову заяву, "до 2021 року...".

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