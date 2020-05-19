Президент Росії Володимир Путін захворів або хворобою Паркінсона, або Альцгеймером

Такою думкою поділився в інтерв'ю "Гордону". колишній однокурсник президента РФ Володимира Путіна і майор КДБ Юрій Швець.

За його словами, хвороба президента РФ наскільки серйозна, що 2021 рік може бути для нього останнім.

"Якщо уважно прислухатися і правильно інтерпретувати ті активні заходи, які через них надходять із Кремля, судячи з усього, там то хвороба Паркінсона, то Альцгеймера. Єдине, що впевнено люди називають – наступного року його не буде", - зазначив Швець.

Також він стверджує, що Путін зараз знаходиться на ізоляції зовсім не через епідемію. Хто саме лікує російського президента Швець не знає.

"Тут важко судити... Американцям він довіряти не буде. Євреям, Ізраїлю – цілком можливо. Тому що з Нетаньяху вони дуже схожі: і в цього проблеми з корупцією, і в іншого. Як близнюки-брати. Як-то вони притерлися один до одного. Бо, як кажуть, credible – "викликає довіру", - уклав він.

Раніше він попереджав і зовсім про повалення президента РФ.

За його словами, в Кремлі почалася запекла боротьба за владу, яка скоро досягне апогею.

Як повідомляє Юрій Швець, ще одним дзвіночком став арешт генерала СБУ Валерія Шайтанова. Передбачається, що він вдався завдяки інформації, отриманої ЦРУ з Москви. Крім того, з'явилися дані про військової операції в Європі.

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