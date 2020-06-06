Президент Білорусії Олександр Лукашенко жорстко пройшовся по Росії під час нового звернення до народу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на кадри виступу на YouTube.
«Ви бачите, що нас розривають на частини. Єдина пострадянська країна, яка не бачила горя. І деяким білорусам здається, що це десь далеко зруйнували Україну. Йде війна там, відтяпали частина території»,- зазначив він.
Не забув Лукашенко згадати й інші країни, які постраждали із-за політики Кремля.
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«Десь далеко та Молдова, яку розділили навпіл: Придністров'я і західна частина. Забули, як в Литві воювали, з боєм відстоюючи незалежність і суверенітет у радянські часи. Забули, що сьогодні палахкотить ще Кавказ, вірмени з азербайджанцями воюють, не можуть домовитися. Забули, що Грузія втратила майже третину своєї території, спочатку Абхазію, потім Осетію», - підкреслив він.
До цього ми писали, що Олександр Лукашенко обурився заворушеннями в країні навколо його суперників на президентських виборах і заявив, що опозиція «країну не отримає».
Вибори президента пройдуть у Білорусі вже 9 серпня. З-за того, що деякі опозиційні кандидати зіткнулися з проблемами при реєстрації, жителі різних міст країни почали масово шикуватися в черги, щоб залишити свої підписи на їх підтримку. На тлі таких акцій Лукашенко заявив, що його опоненти влаштовують «малі та великі каруселі».
Нагадаємо, у Лукашенка здали нерви перед виборами після скандальної заяви про Майдані: розігнав весь уряд.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко різко висловився про Майданах і згадав Зеленського.
Також Politeka писала, що Лукашенко публічно осоромився принизливим заявою про жінок.