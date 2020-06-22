Президент РФ Володимир Путін видав чергове цинічне судження з приводу захоплення Криму

Під час інтерв'ю телеканалу "Росія 1" Путін заявив, що Кремль і Київ "не сварилися", а лише розійшлися в думці.

"Адже ми не посварилися з Україною, у нас розійшлися погляди з тими, хто сьогодні знаходиться при владі на Україні. А Україна, український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття", - затягнув президент улюблену "пісню" про братній народ.



При цьому Путін не уточнив, яку "владу" має на увазі, адже з початку агресії в Україні змінилися і голова держави, і склад уряду з парламентом.

Відповідаючи на питання, чи було «придбання» Росією Криму варте «сварки такого масштабу», Путін відповів, що Крим нібито завжди був «російським, навіть з юридичної точки зору».

У тому ж інтерв'ю російському телеканалу Путін згадав ще одну улюблену тему - про Другу світову війну - не забувши кинути докір у бік української влади.

«Применшувати значення того, що зроблено українським народом у ході Великої вітчизняної війни, а саме це і було зроблено чинним президентом України, – це означає завдати серйозну моральну рану всім, хто дорожить героїчним минулим українського народу», - заявив голова РФ.

Нагадаємо, Путін провів екскурсію по Кремлю і показав місце, де він нібито ночує, так як засиджується допізна, "піклуючись про народ".

Крім столів, крісел, комп'ютерів та іншого оздоблення, в одному з кабінетів у кадр потрапив чорний шкіряний диван Путіна з кількома подушками, майже наполовину накритий покривалом, на якому, мабуть, витканий його портрет. Поруч стоїть велика ікона із зображенням Ісуса Христа.

"Цікаво хто йому вірить?(("; "Бідолаха, йому пора на спокій"; "А він там прописаний, комунальні сплачуються?? Ні, ну мало що..."; "ну, бреше і не червоніє... працює він...", - відреагували в мережі.

Нагадаємо, у мережі показали справжнє ставлення росіян до Путіна.

Як повідомляла Politeka, Путін дозволив собі зайвого перед камерами, кадри ганьби повеселили росіян.