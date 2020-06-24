Президент Росії Володимир Путін підписав собі вирок, вирішивши внести зміни до Конституції РФ

Астролог Влад Росс розповів про своєму прогнозі виданню "Диалог.иа", передає Politeka.net.

Володимир Путін призначив на 1 липня голосування за поправки в російську Конституцію. Зірки пророкують, що це подія обернеться для нього плачевними наслідками аж до бунтів.

"Він себе обнуляє. Якби я був його астрологом, я взагалі заборонив би йому проводити цей плебісцит, тим більше 1 липня в орбіті затемнення. Інакше після цього піднімуться протести піднімуться, хвиля. Я передбачав ще перед новим 2020 роком, що будуть великі масові протести в Росії восени", - заявив Влад Росс.

Астролог пророкує, що через таких дій епоха правління Володимира Путіна закінчиться вже в 2021 році. У цьому ж році Росії загрожує кривавий переділ влади.

"Найгірше, що може для себе зараз зробити Путін, провести цей плебісцит 1 липня, який приведе його дійсно до обнулення як президента, його влади. Взагалі, дні його полічені. Це останній рік його правління. У 2021 році його зметуть", - стверджує Росс.

Експерт також розповів про проблеми Путіна зі здоров'ям. За його словами, президент Росії вже не може нормально працювати з-за важкої хвороби.

"Може по 3-4 години сидіти в одній позі і ніяк не може її змінити... Він у ступорі, іноді він не може навіть почати прес-конференцію - по 3-4 години зриви йдуть", - зазначив астролог. - "Людина, яка взагалі не може виконувати свої функції фізичні навіть. Ми бачимо останній рік правління Путіна".

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