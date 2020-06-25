Невдалий пуск ракети із системи протиповітряної оборони С-300 потрапив у мережу

Кадри ганьби російського оборонпрому опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Selvestor Vivat.

На відео – запуск ракети, що буквально через кілька секунд після пуску падає назад, знищивши повністю весь комплекс.

Российский комплекс ПВО С-300 произвёл пуск ракеты и сам себя уничтожил.

Самоуничтожение - обыденное дело для российских ракет и российских систем ПВО. pic.twitter.com/M4IkFYkCDq — Selvestor Vivat (@S_vivat) June 25, 2020

«Російський комплекс ППО С-300 здійснив пуск ракети і сам себе знищив. Самознищення - буденна справа для російських ракет і російських систем ППО», – підписав автор епічні кадри.

«Не самознищився, а обнулилося. Вчіться говорити правильно», «А раптом там вороги підповзали, він помітив і самовбився? Ну чисто теоретично», «Ну ось, знову. Це і так зрозуміло, що найбільшу загрозу озброєння РФ представляє для неї самої, особливо ракетне», «Побільше вам таких яскравих пусків», «Класно! Хороша реклама для покупців!», «У разі ядерної загрози балістичні ракети впадуть у пускові шахти, і настане довгоочікуваний Ватний Рай», «Унікальна зброя. Уявляю, наскільки саморуйнівна міць С-400 перевищує можливості З-300!», «Дааа російський ілон маск суворий і небезпечний», – потішаються в коментарях.

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