Невдалий пуск ракети із системи протиповітряної оборони С-300 потрапив у мережу
Кадри ганьби російського оборонпрому опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Selvestor Vivat.
На відео – запуск ракети, що буквально через кілька секунд після пуску падає назад, знищивши повністю весь комплекс.
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«Російський комплекс ППО С-300 здійснив пуск ракети і сам себе знищив. Самознищення - буденна справа для російських ракет і російських систем ППО», – підписав автор епічні кадри.
«Не самознищився, а обнулилося. Вчіться говорити правильно», «А раптом там вороги підповзали, він помітив і самовбився? Ну чисто теоретично», «Ну ось, знову. Це і так зрозуміло, що найбільшу загрозу озброєння РФ представляє для неї самої, особливо ракетне», «Побільше вам таких яскравих пусків», «Класно! Хороша реклама для покупців!», «У разі ядерної загрози балістичні ракети впадуть у пускові шахти, і настане довгоочікуваний Ватний Рай», «Унікальна зброя. Уявляю, наскільки саморуйнівна міць С-400 перевищує можливості З-300!», «Дааа російський ілон маск суворий і небезпечний», – потішаються в коментарях.
Раніше ми писали про те, що прямо під час параду на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні загорілася гордість російської армії. Посеред дороги з новітнього бронетранспортера «Бумеранг», який повинен був стати родзинкою показу, повалив густий дим на виїзді з Червоної площі.
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