Скандальний схиігумен Сергій, якого називають духівником Наталії Поклонської, закликав, щоб президент Росії Володимир Путін і патріарх Кирило покаялися і скласти повноваження

Про це священик з Свердловської області, який конфліктує з офіційної РПЦ, заявив у відеозверненні, яке 12 липня розмістив на YouTube його представник Всеволод Могучев.

Схиігумен Сергій (Микола Романов) вимагає, щоб Путін склав повноваження, а в іншому випадку погрожує "повномасштабною духовною війною".

При цьому, Сергій висловив готовність очолити країну самостійно.

"Три дні – і я наведу порядок у Росії", – заявив він.

За словами схиігумена, Путін, патріарх Кирило і головний рабин Росії Берл Лазар привели країну "до відкритого богоборництва, закриття храмів, людиноненависництва".

"Ні крові, ані майданів, ні революцій не буде. Даром отримали владу, хозарський каганат! Як здобув, так і віддаси. Маю владу і сили заявити вам, пане президент Росії Володимир Володимирович: складіть свої повноваження. В іншому випадку ти зважений і знайдений легеньким і твої дні полічені. Чекаю вашого покаяння з патріархом Кирилом Гундяєвим", – заявив священик.

Він додав, що мітинги на підтримку заарештованого за звинуваченням в організації вбивств губернатора Сергія Фургала, стали для влади РФ "першою ластівкою".

Зазначимо, Сергій відомий як духівник "екс-прокурора Криму", депутата Держдуми РФ Наталії Поклонської і російського хокеїста Павла Дацюка.

Він є настоятелем Середньоуральского жіночого монастиря, одного з найвідоміших на Уралі.

Церковний суд Єкатеринбурзької єпархії РПЦ позбавив схиігумена Сергія сану за прокльони на адресу вищих ієрархів і критику влади. У відповідь він захопив монастир і не пускає туди церковне начальство і правоохоронців.

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