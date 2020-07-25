Олександр Лукашенко серйозно побоюється, що може втратити посаду президента Білорусі

Про це пише Белта.

Так, лідер Білорусі попередив, що може задіяти регулярні підрозділи армії для розгону масових протестів у країні.

"Коли мені довелося визначатися, які Збройні Сили нам треба, особливо після 2010 року, я зрозумів, що треба мати в запасі підготовлених бійців, частини в Збройних Силах. На всяк випадок. Бажано, звичайно, щоб нам довелося вдаватися до Збройних Сил. Але всяке може бути. Прикладом тому є США", - заявив Лукашенко під час зустрічі зі спецназівцями.

За словами президента, військові частини в Мар'їній Гірці і столичному Уруччі добре підготовлені, щоб "не допустити ескалації всередині країни".

"Всякі війни зараз починаються з вуличних протестів, демонстрацій, потім майдани. На майдан, якщо немає своїх (у нас обмаль "майданутих"), їх підтягують з боку. Це професійні військові, бандити, які спеціально готуються, в основному в рамках ПВК по всьому світу, і заробляють великі гроші на провокації тих чи інших державах... Якщо вам хтось скаже, що Лукашенко тут приїхав змушувати військових на вулицях порядок наводити… Хоча ця частина за своєю спеціалізацією, якщо, не дай бог, десь якийсь майдан, вона як раз може бути задіяна за законом для наведення порядку", - резюмував Лукашенко під час візиту в 5-ту окрему бригаду спеціального призначення.

Раніше ми розповідали, як Володимир Зеленський образив Олександра Лукашенка.

Як відомо, Володимир Путін запрошував на "військовий парад на Червоній площі лідерів країн-учасниць СНД, в тому числі і Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком.

Але український лідер відмовився від такої "пропозиції". Більш того, Зеленський не захотів їхати на "військовий парад" в Мінськ 9 травня.

"В Україні - карантин. Глава держави поки не здійснює закордонних візитів", - відповіла на "пропозицію" прес-служба Офісу президента Зеленського.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

Як повідомляла Politeka, Україна почала "мочити" Білорусь санкціями: за що поплатився Лукашенко.

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