В чому причина

Президент РФ Володимир Путін затаїв образу на главу Білорусі Олександра Лукашенка і збирається йому помститися

Таку думку озвучив білоруський політик Анатолій Лебедько в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, ситуація між Лукашенком і Путіним загострилася через бажання другого "поглинути" Білорусь.

"Зараз Путін ображений на Лукашенка, бо, коли Путін думав про транзит влади, для нього самим симпатичним сценарієм було поглинання Білорусі", – зазначив політик.

Лебедько підкреслив, що свою "образу" Путін буде вихлюпувати в економічному і фінансовому плані.

Більш того, він упевнений, що в РФ не відмовилися від ідеї поглинання Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що російський письменник, драматург і публіцист Віктор Шендерович розкритикував президента РФ Володимира Путіна за агресивну політику. За його словами, президент Росії Володимир Путін повинен постати перед судом навіть власної країни за те, що розв'язав війну проти України.

Разом з тим він зазначив, що судити лідера країни-агресора слід саме за вторгнення в чужу державу, а не за політичні рішення.

Поліція РФ розповіла про затримання понад 130 учасників неузгодженої акції опозиції, яка пройшла вчора в центрі Москви.

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