Співробітників білоруської телерадіокомпанії, які брали участь у протестах проти президента Олександра Лукашенка, не пустили на роботу

Одна з тих, хто вранці не зміг потрапити на своє робоче місце, стала режисер каналу "Білорусь – 3" Олена Мартиновська, повідомляє телеграм-канал «Український Діалог».

За словами дівчини, вранці, коли вона прийшла до будівлі телерадіокомпанії, тут вже був блокпост і стояли правоохоронці. Вони попросили показати її посвідчення.

"Подивилися прізвище, сказали:" Вибачте, ви в списках. Ми вас не можемо пропустити", - розповіла вона, додавши, що причину такого вчинку їй ніхто пояснювати на став, порадивши звернутися до керівництва.

На уточнююче запитання про списки, дівчина зазначила, що це, найімовірніше, списки тих людей, які підписали звернення до голови держтелерадіокомпанії зі своїми вимогами з приводу страйку.

Зараз, додала Мартиновська, на телеканалі – нові співробітники:

«Прилетіло два літаки співробітників з Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму. У нас в республіці немає грошей на маски для медиків, ми збираємо всією країною, але зате у нас є гроші на нових співробітників для новин!".

"Чекаємо на всіх телеканалах Білорусі! Ф*шисти, нацисти! Україна погана, Захід хоче нас принизити!", - йдеться у підписі до відео.

Раніше в мережу потрапило відео репетиції мітингу на підтримку Олександра Лукашенка. На записі можна побачити, як учасники мітингу, яких везуть на акцію на підтримку Лукашенка на автобусі, вчать кричалки разом з координатором.

Жінка, яка стоїть посеред автобуса, вигукує гасла, а після цього пасажири їх повторюють по кілька разів. Зокрема, людей вчили хором кричати: "батько, Батьківщина, Білорусь!", "Білорусь - це ми!", "Батьку, вперед, з тобою народ!", "Тільки разом і тільки вперед!"і т. д. Люди тримають в руках кульки червоного і зеленого кольорів.

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