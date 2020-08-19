Співробітників білоруської телерадіокомпанії, які брали участь у протестах проти президента Олександра Лукашенка, не пустили на роботу
Одна з тих, хто вранці не зміг потрапити на своє робоче місце, стала режисер каналу "Білорусь – 3" Олена Мартиновська, повідомляє телеграм-канал «Український Діалог».
За словами дівчини, вранці, коли вона прийшла до будівлі телерадіокомпанії, тут вже був блокпост і стояли правоохоронці. Вони попросили показати її посвідчення.
"Подивилися прізвище, сказали:" Вибачте, ви в списках. Ми вас не можемо пропустити", - розповіла вона, додавши, що причину такого вчинку їй ніхто пояснювати на став, порадивши звернутися до керівництва.
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На уточнююче запитання про списки, дівчина зазначила, що це, найімовірніше, списки тих людей, які підписали звернення до голови держтелерадіокомпанії зі своїми вимогами з приводу страйку.
Зараз, додала Мартиновська, на телеканалі – нові співробітники:
«Прилетіло два літаки співробітників з Росії, які виконують наші функції за дуже велику суму. У нас в республіці немає грошей на маски для медиків, ми збираємо всією країною, але зате у нас є гроші на нових співробітників для новин!".
"Чекаємо на всіх телеканалах Білорусі! Ф*шисти, нацисти! Україна погана, Захід хоче нас принизити!", - йдеться у підписі до відео.
Раніше в мережу потрапило відео репетиції мітингу на підтримку Олександра Лукашенка. На записі можна побачити, як учасники мітингу, яких везуть на акцію на підтримку Лукашенка на автобусі, вчать кричалки разом з координатором.
Жінка, яка стоїть посеред автобуса, вигукує гасла, а після цього пасажири їх повторюють по кілька разів. Зокрема, людей вчили хором кричати: "батько, Батьківщина, Білорусь!", "Білорусь - це ми!", "Батьку, вперед, з тобою народ!", "Тільки разом і тільки вперед!"і т. д. Люди тримають в руках кульки червоного і зеленого кольорів.
Нагадавши, Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність.
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