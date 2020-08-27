Олександр Лукашенко заявив, що Польща нібито "спить і бачить", щоб відібрати у Білорусі область

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт Лукашенка.

Так, Лукашенко провів нараду з розвитку організацій Міністерства промисловості. В ході цієї зустрічі він заявив, що за Білорусь ведеться "дипломатична бійня", а поляки "сплять і бачать", щоб відібрати у країни область.

Також він заявив, що проти країни ведеться гібридна війна.

"Ми сьогодні маємо в наявності певний етап гібридної, скажімо прямо, війни проти Білорусі. А як це інакше назвати? Засоби масової інформації та інформаційна сфера вражені цією боротьбою, війною протиборчих сторін. Дипломатична бійня проти нас почалася і на найвищому рівні", - заявив він.

Крім того, за словами Лукашенка, "несталі сусіди" Білорусі не тільки відкрито заявляють про свою позицію щодо проведення в країні перевиборів, але і починають втручатися у внутрішні справи РБ, а також здійснювати тиск на державу.

Зокрема, за словами Лукашенка, в Польщі відкрито говорять про те, що країні "відійде" Гродненська область.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - заявив він.

Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.