Військове протистояння між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі розгорається все сильніше

Так, у Міноборони Азербайджану повідомили про знищення декількох танків "Т-72" в Нагірному Карабасі, опублікувавши відео на підтвердження, передає Politeka.net.

За інформацією ЗМІ, для цього використовувалися дрони-камікадзе Sky Striker, куплені Азербайджаном у Ізраїлю.

Також в оборонному відомстві показали знищення двох танків в Тонашені і удар по машині з резервістами вірменської армії. Після потужного вибуху навколо розбомбленого автомобіля на відео можна побачити більше десятка військових, які лежать на землі.

Як повідомляє "Діалог.UA", після того, як 2-й батальйон 7-го гірськострілецького полку 10-ї гірськострілецької дивізії 1-ї загальновійськової армії Вірменії зазнав обстрілу і поніс великі втрати, військові запросили підкріплення.

У результаті командування відправило на допомогу резервні сили, які і були знищені підрозділами Азербайджанської армії. Скільки точно людей загинуло, не уточнюється. Також нічого невідомо про кількість поранених.

Тим часом в Держдумі запевняють, що Росія не стане втручатися в конфлікт в Нагірному Карабасі, навіть якщо Туреччина буде активно підтримувати Азербайджан.

Про це заявив депутат Держдуми РФ Олександр Шерін.

Виступаючи в рамках ефіру "Медіагрупа Патріот", російський політик сказав, що Туреччина є членом НАТО, і це перша причина, чому Росія не стане втручатися в конфлікт в Нагірному Карабасі. Крім того, за його словами, Росія не може використовувати дипломатичний потенціал на цьому етапі.

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