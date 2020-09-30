Військове протистояння між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі розгорається все сильніше
Так, у Міноборони Азербайджану повідомили про знищення декількох танків "Т-72" в Нагірному Карабасі, опублікувавши відео на підтвердження, передає Politeka.net.
За інформацією ЗМІ, для цього використовувалися дрони-камікадзе Sky Striker, куплені Азербайджаном у Ізраїлю.
Також в оборонному відомстві показали знищення двох танків в Тонашені і удар по машині з резервістами вірменської армії. Після потужного вибуху навколо розбомбленого автомобіля на відео можна побачити більше десятка військових, які лежать на землі.
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Як повідомляє "Діалог.UA", після того, як 2-й батальйон 7-го гірськострілецького полку 10-ї гірськострілецької дивізії 1-ї загальновійськової армії Вірменії зазнав обстрілу і поніс великі втрати, військові запросили підкріплення.
У результаті командування відправило на допомогу резервні сили, які і були знищені підрозділами Азербайджанської армії. Скільки точно людей загинуло, не уточнюється. Також нічого невідомо про кількість поранених.
Тим часом в Держдумі запевняють, що Росія не стане втручатися в конфлікт в Нагірному Карабасі, навіть якщо Туреччина буде активно підтримувати Азербайджан.
Про це заявив депутат Держдуми РФ Олександр Шерін.
Виступаючи в рамках ефіру "Медіагрупа Патріот", російський політик сказав, що Туреччина є членом НАТО, і це перша причина, чому Росія не стане втручатися в конфлікт в Нагірному Карабасі. Крім того, за його словами, Росія не може використовувати дипломатичний потенціал на цьому етапі.
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