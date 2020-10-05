Шанси Джо Байдена перемогти на виборах у США стали вищими після звістки про те, що президент Дональд Трамп захворів на коронавірус

Як передає Politeka, про це сказав популярний журналіст Іван Яковина в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, за словами журналіста, після звістки про хворобу на коронавірус президента США Дональда Трампа ставки на перемогу представника Демократичної партії Джо Байдена виросли більш ніж на 10% - з 57% до 67%. Втім, як наголосив Яковина, є і ті, кого несподіваний стрибок рейтингу Байдена дуже засмутив. Зокрема, засмутився новими цифрами господар Кремля Володимир Путін і його оточення, які серйозно витратилися фінансово, зробивши знову ставку на Трампа.

Яковина зазначив, що поки що Трамп не програв, однак російська економіка вже зазнає труднощів. Агентство Bloomberg повідомило про цікаву деталь у поведінці російської валюти. Раніше коливання рубля залежало головним чином від зміни цін на "чорне золото", а тепер курс валюти в РФ набагато більше залежить від шансів Джо Байдена на перемогу на виборах.

За словами журналіста, чим вище шанси Байдена перемогти на виборах, тим слабкішим стає рубль, і навпаки - щойно Трамп починає набирати обертів, відразу ж рубль починає зміцнюватися.

На думку журналіста, у тому випадку, якщо в США зміниться президент, то незабаром і сам режим Путіна може бути приречений.

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