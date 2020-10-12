Російський пропагандист Олександр Горний вважає, що Туреччина захопить окупований Крим
Як передає Politeka.net, таку теорію він озвучив на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, на спірній території йдуть активні бойові зіткнення. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення.
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Також раніше повідомлялося, що зокрема, глава Генпрокуратури Азербайджану Камран Алієв звернувся за допомогою до України через Нагірний Карабах.
Зокрема, Алієв просить, щоб генпрокурори і міністри не допустили виїзду етнічних вірмен з території тих країн, де вони знаходяться, а закрили для них кордони. Він побоюється, що ті поїдуть добровольцями в Нагірний Карабах і братимуть участь у військових діях.
Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, Туреччина і Азербайджан завдали колосальної шкоди економіці РФ, деталі.
Також Politeka писала, що Кремль зіткнувся з потужним противником в Карабасі, названа головна небезпека.