Турецькі винищувачі F-16, які залишаються на території Азербайджану, можуть бути використані в разі зовнішньої агресії
Про це у зверненні до народу Азербайджану заявив президент Ільхам Алієв, його цитує сайт Глави держави.
За словами Алієва, винищувачі з Туреччини перебували в Азербайджані на навчаннях"і залишилися, коли почалася війна".
"Наші турецькі брати залишили їх, щоб надати нам моральну підтримку. Також, якщо буде агресія ззовні, вони побачать ці винищувачі F-16 над головою. Що ж, на аеродромі залишилося всього п'ять-шість літаків", – пояснив президент Азербайджану.
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В ході звернення до власного народу Ільхам Алієв також зазначив про просування передових підрозділів армії Азербайджану в Нагірному Карабасі, а саме в Лачинському районі.
Військові експерти зовсім перестали сумніватися, що прозорий натяк був адресований на адресу Москви, яка є найближчим союзником Вірменії.
Також раніше повідомлялося, що чим далі просувається Азербайджан у звільненні окупованого Нагірного Карабаху, тим сильніший тиск чиниться на нього.
Так, на засіданні Ради Безпеки ООН Росія і Франція запропонували проект резолюції, за допомогою якої хотіли примусити Азербайджан до припинення деокупації регіону. Однак плани РФ зазнали поразки.
Нагадаємо, у Росії пригрозили Азербайджану" Іскандерами", деталі.
Як повідомляла Politeka, Азербайджан накрив вогнем Карабах, Вірменія несе катастрофічні втрати.
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