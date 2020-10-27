Президент РФ Володимир Путін вже втручається в те, що відбувається в Білорусі і планує майбутнє Олександра Лукашенка

Президент Росії Володимир Путін включився в події Білорусі настільки, що шкодить власному іміджу. Для нього краще посадити в Мінську свою маріонетку, у якої немає токсичності, яка автоматично буде переходити на Кремль.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько.

"Ті, хто сьогодні підтримують Лукашенка, в очах більшості людей втрачають привабливість. Тому зараз Кремль втрачає дуже багато людей, які були або прихильниками східного вектора розвитку Білорусі, або мали нейтральний статус", - пояснив він.

На думку опозиціонера, на сьогоднішній день Путін не ставить перед собою мети військового вторгнення в Білорусь. Перш за все, тому, що громадяни країни не висловлюють своєї лояльності до Росії. Підтвердженням цього є і той факт, що під час акцій протесту в Білорусі відсутні російські символи і гасла на підтримку РФ. Він зазначив, що Білорусь можуть чекати зміни вигідні для Кремля.



"Тому я думаю, що Путін буде примушувати Лукашенка до швидкої конституційної реформи, до розподілу владних повноважень. Він хоче запустити 1-2 своїх політичних партій в Білорусі і спробувати зберегти важелі впливу та владу", – резюмував опозиціонер.

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії країни.