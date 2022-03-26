На Північному флоті росії з виділеного на ремонт зенітних ракетних комплексів "Кинджал", "Ураган", "фортеця" 1 мільярда рублів вкрали більше 692 мільйонів рублів в 2013-2015 роках.

Про це пише"Коммерсантъ"("Комерсант")

У кримінальній справі про махінації при модернізації озброєння бойових кораблів Північного флоту рф з'явився епізод з хабарем.

Слідство має намір клопотати про арешт колишнього заступника начальника управління департаменту міноборони рф щодо забезпечення держоборонзамовлення капітана 1-го рангу Ігоря Супрановича.

Через його небескорисливих зусиль до обслуговування і ремонту ЗРК "Кинджал", "Ураган", "фортеця" були допущені заводи, керівники яких звинувачуються в розкраданні понад 692 млн руб.з виділеного на ці цілі мільярда.

Фігурантами є колишні консультант департаменту військово-морського флоту АТ "Рособоронекспорт" Андрій Клокоцький, начальник служби розвитку та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння управління кораблебудування ВМФ Вадим Мовчан, А також керівники трьох спецзаводів Муталіб Еміралієв, замір Ахмедов і Євген Мурашев.

Також Politeka.net писала, що росіяни на допиті зізналися, скільки техніки втратили в дорозі.

Крім того Politeka.net повідомляла, що Євросоюз прийняв рішення про важливу допомогу для України.

Нагадаємо, військові рф влаштували масштабний бунт на окупованій території: не хочуть воювати.