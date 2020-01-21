Відомий онкогінеколог Катерина Харченко розповіла, що може викликати жіночі види раку.

В Україні плачевна ситуація з онкологічними захворюваннями. Щороку від раку помирає близько 90 тис. людей. Наша країна посідає перші місця в Європі за темпами поширення онкологічних захворювань. Медики відзначають, що на даний момент немає тенденції до зниження захворюваності.

Незважаючи на те, що ризик розвитку ракових захворювань у чоловіків вище, ніж у жінок, постійно зростає кількість хворих серед прекрасної статі. Особливо лікарі відзначають поширеність «жіночого» раку - рак яєчників, рак ендометрію, шийки матки, рак грудей. За словами фахівців, кількість українок з таким діагнозом постійно зростає.

Як розповіла MedOboz онкогінеколог Катерина Харченко, у кожного з видів раку є свої фактори ризику розвитку. Наприклад, «винуватцем» раку шийки матки є вірус папіломи людини. Часто він потрапляє в організм дівчини при незахищеному статевому контакті ще в молодості. За словами Харченко, в групу ризику потрапляють дівчата, які рано почали статеве життя, не користувалися контрацептивами, мали велику кількість партнерів. Крім цього, ризик розвитку раку підвищується, якщо вірус папіломи супроводжується запальними процесами.

Доктор розповіла, що рак ендометрії може спровокувати велика кількість абортів. Особливо, якщо вони були зроблені в молодому віці. Харченко пояснює, що після абортів залишаються рубці, які згодом можуть перетворитися на злоякісні новоутворення.

До речі, підвищують ризик захворіти на рак і гормональні порушення, в тому числі тривалий прийом гормональних препаратів.

Нагадаємо, що вчені знайшли швидкий спосіб боротьби з раком, побічних ефектів майже немає: всі деталі.

Як повідомляла Politeka, деякі медпослуги стануть безкоштовними для українців у 2020 році.

Також Politeka писала, що лікарі розповіли про смертельний діагноз Жванецького.