Наступний тиждень влаштує метеозалежним українцям випробування на міцність
Землю накриє магнітна буря, і це станеться вже в четвер, 19 березня, повідомляє «РБК-Україна».
За інформацією видання, метеоудар очікується помірно сильний і не перевищить нижню відмітку у G1, однак його наслідки відчують на собі не тільки метеозалежні українці, але й навіть ті, хто зазвичай не піддається подібним явищам.
Друга в цьому місяці магнітна буря очікується 27 березня, і вона також обіцяє бути помірною.
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Фахівці радять гіпертонікам, а також емоційно і психічно нестабільним людям 19 і 27 березня бути особливо обережними. Навіть в абсолютно здорових громадян, які не страждають серцево-судинними захворюваннями, в ці дні може спостерігатися зниження працездатності, з'явитися апатія і втома, вони будуть скаржитися на головні болі та роздратованість.
Медики рекомендують у такі дні добре виспатися, а також максимально знизити фізичне і психологічне напруження, уникати конфліктів і з'ясування стосунків.
Особливу увагу варто приділити харчуванню, по можливості пити більше рідини і виділити час для тривалої прогулянки на свіжому повітрі. Необхідно постаратися максимально обмежити або зовсім виключити вживання алкоголю, кави й енергетиків. Можна піти в басейн або влаштувати відпочинок на природі.
Людям з хронічними захворюваннями, варто проконсультуватися з лікарем і тримати під рукою необхідні ліки.
Нагадаємо, що стало відомо, як насправді впливають магнітні бурі на здоров'я.
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