Існує певна група ризику, з якої люди найчастіше заражаються коронавірусом

З'ясувалося, що від COVID-19 часто помирають літні люди, що мають певні хронічні захворювання.

До такого висновку прийшли вчені з Китайської академії медичних наук, пише тематичне видання The Lancet.

Також медикам вдалося встановити найбільш часті причини смерті пацієнтів, які заразилися коронавірусом.

Згідно з дослідженням даних про пацієнтів, які проходили лікування в лікарнях Уханя, найбільш частими причинами смерті після інфікування коронавірусом COVID-19 є: дихальна недостатність; сепсис; вторинні інфекції.

Крім цього, китайські фахівці з'ясували, що хвороба могла проходити важко і з ускладненнями при умові, якщо у хворих раніше діагностували діабет, гіпертонію та ішемічну хворобу серця.

Також вчені відповіли на одне із найбільш популярних запитань: чому у літніх людей у віці більше шансів отримати ускладнення при інфікуванні COVID-19. В першу чергу, це пов'язано з тим, що у старших людей ослаблений імунітет. Це посилює запалення, яке пошкоджує органи, а також сприяє реплікації вірусу в організмі.

Раніше один з провідних вірусологів Китаю Чжан Веньхунь розповів, коли коронавірус COVID-19 залишить Європу.

За словами вірусолога, цей процес може зайняти близько двох років.

"Цілком ймовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться в Європі в найближчому майбутньому", - упевнений він.

Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавіруса повинні бути надзвичайно радикальними.

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