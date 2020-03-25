Українці повинні більш відповідально ставиться до інформації щодо смертельного коронавіруса
Про це у своєму відеоблозі заявив популярний український лікар Євген Комаровський, передає Politeka.net.
Зокрема, він вирішив прокоментувати інформацію про те, що коронавірус COVID-19 нібито може викликати безпліддя у чоловіків.
Євген Комаровський назвав цей слух "прикладом безвідповідального ставлення до інформації".
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"Ніяких змін не було виявлено, але теоретично вони можливі, тому автори публікації радять про всяк випадок пройти обстеження", - прокоментував лікар статтю в одній з китайських газет, в якій говорилося про дослідження стану статевих органів у чоловіків, які перенесли коронавірус.
Варто відзначити, що цієї інформації стало достатньо для того, щоб світові ЗМІ поширили "новину" про те, що коронавірус викликає безпліддя у чоловіків
Раніше ми розповідали, що Євген Комаровський попередив українців про новий спалах коронавіруса. За його словами, вже на наступному тижні небезпечний вірус почне масово поширюватися по країні.
«Ви ж розумієте, що наступного тижня у нас буде масовий підйом захворюваності? А знаєте чому? Не тому, що він вже зараз є, а тому що до нас привезуть багато тестів і почнуть їх використовувати…», - пояснив Комаровський.
Нагадаємо, Комаровський подався в Росію і нарвався на жорстку відповідь.
Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, можна гуляти українцям під час епідемії.
Також Politeka писала, що Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.