Українці повинні більш відповідально ставиться до інформації щодо смертельного коронавіруса

Про це у своєму відеоблозі заявив популярний український лікар Євген Комаровський, передає Politeka.net.

Зокрема, він вирішив прокоментувати інформацію про те, що коронавірус COVID-19 нібито може викликати безпліддя у чоловіків.

Євген Комаровський назвав цей слух "прикладом безвідповідального ставлення до інформації".

"Ніяких змін не було виявлено, але теоретично вони можливі, тому автори публікації радять про всяк випадок пройти обстеження", - прокоментував лікар статтю в одній з китайських газет, в якій говорилося про дослідження стану статевих органів у чоловіків, які перенесли коронавірус.

Варто відзначити, що цієї інформації стало достатньо для того, щоб світові ЗМІ поширили "новину" про те, що коронавірус викликає безпліддя у чоловіків

Раніше ми розповідали, що Євген Комаровський попередив українців про новий спалах коронавіруса. За його словами, вже на наступному тижні небезпечний вірус почне масово поширюватися по країні.

«Ви ж розумієте, що наступного тижня у нас буде масовий підйом захворюваності? А знаєте чому? Не тому, що він вже зараз є, а тому що до нас привезуть багато тестів і почнуть їх використовувати…», - пояснив Комаровський.

Нагадаємо, Комаровський подався в Росію і нарвався на жорстку відповідь.

Як повідомляла Politeka, Комаровський розповів, можна гуляти українцям під час епідемії.

Також Politeka писала, що Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин.